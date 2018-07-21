Bu bitki cinsel gücü arttırıyor

Ceren ŞAHİN

HİNDİSTAN başta olmak üzere Nepal ve Malezya gibi ülkelerde yaygın olarak yetişen bir bitki olan kakule, safran ve vanilyadan sonra Doğu’dan ithal edilen en kıymetli bitki olarak biliniyor. Kakule, sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak eklenebiliyor.

‘KAKULE YORGUNLUK HİSSİNİ AZALTIYOR’

Alanya merkezde uzun yıllardır hizmet veren Şekerciler Market’ten Adnan Benek, kakulenin sakinleştirici özelliği ile kaygı ve panik atak benzeri psikolojik durumlarla baş etmeye yardımcı olması bakımından, Alanyalı anneler tarafından tercih edildiğini ifade etti. Alanyalıların son süreçte ilgisini çeken kakule bitkisi üzerine bilgiler veren Benek “Aslında bu zamana kadar pek bilinen bir baharat değildi. Turistlerin, çoğunlukla Norveçlilerin tercih ettiğini söyleyebilirim. Özellikle son birkaç haftadır Alanyalıların sürekli sorduğunu ve ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Zihin açıcı bir özelliği olduğu ve zihin yorgunluğunu engellediği yönünde bilgiler var. Çaya, kahveye birkaç tane atılarak kullanılabiliyor. Aynı şekilde et ve balık yemeklerinde de tercih edenler mevcut. Özellikle yorgunluk hissini ciddi oranda azaltan tek baharat diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İŞTE KAKULENİN SAYMAKLA BİTMEZ FAYDALARI:

‘CİNSEL İSTEĞİ ARTTIRIYOR’

- İçeriğindeki A ve C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabiliyor.

- Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Mide asitlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve mide-bağırsak gazlarının giderilmesini sağlıyor.

- Kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu yönde bir etki sağlıyor. Vücuttaki kan akışını düzenleyerek tansiyon, kolesterol ve benzeri sorunların giderilmesine yardımcı oluyor.

- Bilinen en iyi afrodizyaklardan biri olmakla birlikte cinsel isteği artırıyor ve cinsel işlev bozukluklarının giderilmesinde de etkili bir rol oynuyor.

- Kadınların adet dönemlerinde yaşanan spazm ve krampların giderilmesine yardımcı oluyor.

- Mide bulantısına iyi geliyor.

- Diş ve diş eti sorunlarının giderilmesinde son derece etkili bir özelliğe sahip. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi sorunları azaltıyor. Hindistan’da bu özelliğinden dolayı tohumları çiğnenerek de kullanılıyor. Kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalamak da nefesi rahatlatarak ağız sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

- Solunum sistemini rahatlatıyor.

- Boğaz iltihabına bağlı öksürüğü engelliyor.

- Sakinleştirici özelliğiyle de depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla baş etmeye yardımcı olan kakule çayı, vücudun ve sinir sisteminin gevşemesine yardımcı olup stresi azaltarak daha iyi bir uyku sağlıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 15:35