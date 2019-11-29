BŞB’den parke jesti
Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Sügözü Mahallesi, Kütürüp Camii’nin bahçesine parke düzenlemesi yaptı
Alanya 29.11.2019, 15:35
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, eğitim kurumlarının yanı sıra dini mekanların da alt yapı eksiklerini yaptığı çalışmalarla gideriyor. Geçtiğimiz günlerde bazı okullara çevre düzenlemesi yapan Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler ekipleri, bu kez de Sugözü Mahallesi, Kütürüp Camii’nin bahçesine düzenleme yaptı. Alanya’nın merkez mahallelerinden biri olan Sugözü’nün Kütürüp Camisi’nin toprak olan bahçesi kısa sürede parke ile kaplandı. Çalışmanın ardından pırıl pırıl olan cami bahçesi vatandaşların hizmetine sunuldu.
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