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BŞB Koordinatörü Güney aşure  dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından  Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı yanında aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

BŞB Koordinatörü Güney aşure  dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından  Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı yanında aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

06 Ekim 2017 Cuma 14:52
BŞB Koordinatörü Güney aşure  dağıttı
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AŞURE dağıtımına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile vatandaşlar ve turistler katıldı. Aşure dağıtumı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu tür etkinlikleri hızlandırdıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa  HarputluHüseyin Güney
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