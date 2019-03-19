BŞB ihtiyaç sahiplerini unutmuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi’nden yararlanan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. 2017 yılının ikinci yarısında hizmete giren Aşevi’nden bugüne kadar 211 bin 365 kişi 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapıldı

BŞB ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin Tosmur Misafirhanesi yanında hizmet veren 1500 kişi kapasiteli Aşevi’nde günde yaklaşık 1000  kişiye 3 çeşit yemek ulaştırılıyor. 
GÜNLÜK 1000 KİŞİYE ULAŞILIYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilk başkanlık döneminde Antalya’da kurduğu Aşevi’nin ikincisi 2017’nin Ağustos ayında Alanya’da hizmete girdi. 1500 kişi kapasiteli Aşevi’nde 3 araç ve 7 personelle Alanya ve Gazipaşa’daki ihtiyaç sahiplerine hizmet veriliyor. Aşevi’nde 323 ihtiyaç sahibi, 550 öğrenci ile Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi’nde kalan vatandaşlara  günlük 3 çeşit sıcak yemek yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi’nde  Gıda mühendisi denetiminde en kaliteli ve markalı malzemelerin kullanıldığı yemeklerin hazırlıkları bir gün öncesinden başlıyor ve yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine  tek tek dağıtılıyor. 
‘KOMŞUSU AÇ YATAN BİZDEN DEĞİLDİR’
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Alanya’da bir çok eksiği giderdik, yıllardır kangren haline gelen sorunları çözdük, çözmeye devam ediyoruz “ diyerek,  Şehrin temel sorunlarının yanı sıra  Sosyal Belediyeciliğin gereklerini de yaptığımız çalışma ve yatırımlarla yerine getiriyoruz. Bu kapsamda Antalya’dan sonra Alanya ilçemize kazandırdığımız Aşevi ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza haftanın her günü  yılın 365 gününde 3 çeşit sıcak yemek ikram ediyoruz.  Şu anda 1000 kişiye  sıcak yemek gönderiyoruz. Bu tesisimiz ile bu 1500  rakamına çıkacak. Sadece Alanya değil Gazipaşa’da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir tas çorba ve yemek göndereceğiz. İnancımız gereği bizde ‘komşusu aç yatan bizden değildir.’ Biz bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

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