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BŞB'den Dimçayı'nda aydınlatma çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dimçayı'nda 12 mahalleye giden grup yolu üzerindeki tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları giderdi

BŞB'den Dimçayı'nda aydınlatma çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dimçayı'nda 12 mahalleye giden grup yolu üzerindeki tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları giderdi

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:41
BŞB'den Dimçayı'nda aydınlatma çalışma
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Asiye ELİAÇIK

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tüneli'nde aydınlatma ile ilgili arızalara anında müdahale ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi bünyesinde faaliyet gösteren teknik ekipler, hafta sonu yaptıkları çalışmayla tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları giderdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiDimçayıTünel
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