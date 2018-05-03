BŞB'den Dimçayı'nda aydınlatma çalışma

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tünel i'nde aydınlatma ile ilgili arızalara anında müdahale ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi bünyesinde faaliyet gösteren teknik ekipler, hafta sonu yaptıkları çalışmayla tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları giderdi.

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