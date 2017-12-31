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BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti

31 Aralık 2017 Pazar 01:53
BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesini kaybetti
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney annesi Menşure Güney'i kaybetti. Güney'in annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Alanya Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhume Menşure Güney'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Oba Sekilioğlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya, merhuma Allah'tan rahmet, Hüseyin Güney ve acılı ailesine başsağlığı diler.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 09:24
Anahtar Kelimeler:
Antalya BŞBAlanya KoordinatörüHüseyin Güney
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