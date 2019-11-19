Bozkır'dan Alanya çıkarması

İLK olarak MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret eden Başkan Saygı ve beraberindeki heyet, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. İki ilçenin dayanışması ve yardımlaşması adına yapılan istişare toplantısında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel, fiziki olarak birbirine yakın olan iki ilçeyi birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte, işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İstişare toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Bozkırlı hemşehrilerimizin yoğun olarak yaşadığı yerlerin başında gelen Alanya ile hem gönül bağımızın olması hem de fiziki olarak yakınlığımızın olması dolayısıyla, hem Bozkırlı hem de Alanyalı vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Bahar aylarında yaylalara çıkan her iki ilçenin sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek için iki ilçenin yayla yollarının daha elverişli olması adına işbirliği gerçekleştireceğiz. Ayrıca sosyal anlamda da Alanya’da yaşayan Bozkırlı hemşehrilerimizin birliğinin, beraberliğinin ve dayanışmasının pekişmesi için de çalışmalar başlatacağız. Bizleri misafir eden Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. Daha sonra Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’yu ziyaret eden Başkan Saygı, Başkan Güven, Başkan Küçükduran ve meclis üyeleri, buradaki ziyaretinin akabinde Alanya’da yaşayan Bozkırlıları ziyaret ederek sohbet ettiler.