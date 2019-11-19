Bozkır Belediye Başkanı Saygı dün Alanya’daydı! ‘Alanya'ya bağlanmak istiyoruz’

KONYA’YA bağlı olan ancak coğrafik olarak Alanya’ya daha yakın konumda bulunan Bozkır’ın Ak Partili Belediye Başkanı Sadettin Saygı, bugün Alanya çıkarması yaptı. MHP Bozkır İlçe Başkanı Ata Küçükduran, Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ve Bozkır Belediyesi meclis üyelerinden oluşan heyet, sabah saatlerinde MHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşarak bir süre sohbet eden Başkan Saygı ve beraberindekiler, daha sonra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ettiler. Başkan Yücel, Alanya’nın nüfus, coğrafik ve sosyal yapısı hakkında Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve beraberindeki heyete bilgi verirken, Saygı’nın ise, “Eğer bir gün Alanya il olursa biz de Alanya’ya bağlanmak isteriz” dediği öğrenildi. Başkan Saygı ve beraberindeki heyet daha sonra Ak Parti İlçe Teşkilatı’na geçti. Burada Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle görüşen Ak Partili Saygı, Toklu’ya çeşitli hediyeler takdim etti. Geçen ay Konya’ya bağlı ilçe ve beldeleri ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in bu programı, “Acaba Alanya yılbaşında il mi olacak?” sorularını gündeme getirmişti.