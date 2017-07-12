Böcek ilacı içen çocuk zehirlendi 

ALINAN bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi’ndeki bir evde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanan 2 yaşındaki S. F. Ş., yanlışlıkla böcek ilacı içti. Oğlunun böcek ilacı içerek zehirlendiğini fark eden baba, kendi imkanlarıyla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Benim anlamadığım bişey var olay Antalya aksu Pınarlida oluyor nasıl Alanya ya getiriliyor onu anlamadım alanyada ki hastalar Antalya ya götürülüyor??