Böcek ilacı içen çocuk zehirlendi 

ALINAN bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi’ndeki bir evde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanan 2 yaşındaki S. F. Ş., yanlışlıkla böcek ilacı içti. Oğlunun böcek ilacı içerek zehirlendiğini fark eden baba, kendi imkanlarıyla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.