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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Böcek ilacı içen çocuk zehirlendi 

Aksu'da 2 yaşındaki çocuk evde bulduğu böcek ilacını içerek zehirlendi

Böcek ilacı içen çocuk zehirlendi 

Aksu'da 2 yaşındaki çocuk evde bulduğu böcek ilacını içerek zehirlendi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
Böcek ilacı içen çocuk zehirlendi 
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ALINAN bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi’ndeki bir evde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanan 2 yaşındaki S. F. Ş., yanlışlıkla böcek ilacı içti. Oğlunun böcek ilacı içerek zehirlendiğini fark eden baba, kendi imkanlarıyla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 12.07.2017 15:28
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BebekBöcek IlacıBöcek Ilacı Içen BebekAlanya
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Fahri 2017-07-13 01:24:09

Benim anlamadığım bişey var olay Antalya aksu Pınarlida oluyor nasıl Alanya ya getiriliyor onu anlamadım alanyada ki hastalar Antalya ya götürülüyor??

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