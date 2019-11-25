Böcek'e Alanyalılardan otobüs ücreti tepkisi! Öğrencide indirim yaptı vatandaşa bindirdi

ÖĞRENCİLERİN isteğini geri çevirmeyen Başkan Böcek, Alanya’da 2.25 lira olan öğrenci ücretinin 1.80 liraya düşürüldüğünü açıklamıştı. Alanya’daki öğrenciler 20 Kasım tarihinden beri halk otobüslerine 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek biniyordu. Ancak Başkan Böcek, Alanya’da öğrencilere yaptığı otobüs indiriminin ardından sessiz sedasız kent kart ücretlerini 3 liradan 3.20 liraya çıkardı. Sessiz sedasız yapılan zam sonrası vatandaş adeta çileden çıktı. Öğrencilere yapılan indirimi jest olarak gösteren Muhittin Böcek’in indirim dediği bedeli vatandaştan çıkarmasına tepkiler sosyal medyada adeta çığ gibi büyüdü. Ünlü online imza toplama platformu change.org üzerinden başlatılan kampanyada Alanya’da tepkilere neden olan yüksek otobüs fiyatlarına dikkat çekildi. Hülya Karadayı tarafından başlatılan “Kent Kart ile 3.20 TL’ye Hayır” kampanyası bir günde 350 kişi tarafından imzalanırken, kampanyaya katılımın önümüzdeki günlerde artacağı ifade edildi.