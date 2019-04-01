Bisikletliler otizme farkındalık yaratacak

2 NİSAN tüm dünyada Otizm Farkındalık Günü. Nisan ayı boyunca otizme yönelik farkındalık yaratmak üzere tüm dünya gündeminde ‘otizm’ olacak. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir artış gösterirken, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın 3’üncü yılında kendisini gösteren gelişimsel farklılıklar sonucu teşhisi konulabilen otizm 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan 1’inde görülüyordu. Günümüzde ise bu oran doğan her 59 çocuktan 1’i olarak belirtiliyor. Dünya medeniyetlerinin şehri Alanya da bu gerçeklikten yola çıkarak otizme yönelik farkındalık yaratmak adına düğmeye bastı.

‘OTİZM BİR ENGEL DEĞİL’

Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilecek etkinliklerle birlikte Alanya halkı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yarın Atatürk Anıtı önünde buluşacak. Bisiklet turuyla başlayacak olan etkinlikler Otisiyum Spor Kulübu, Engelsiz Yaşam Evi Spor Müdürlüğü ve Alanya Gençlik Merkezi'nin katılımlarıyla akşama kadar devam edecek. Saat 18.00-20.00 arasında kurumlar arası gerçekleşecek masa tenisi turnuvasıyla birlikte de farkındalık etkinlikleri final yapacak. ‘Otizm bir engel değildir’ diyen Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik Alanya halkını bisikletleriyle etkinliğe davet ederek “Yapılacak bisiklet turuna bütün Alanya halkının katılımlarınızı bekliyoruz. Bisikletinizle bize katılın, otizmin bir engel değil sadece farklılık olduğunubirlikte gösterelim” ifadelerini kullandı.