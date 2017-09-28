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Binlerce ülkücü konserde coştu

Alanya Ülkü Ocakları'nın düzenlediği konserde sahne alan Atilla Yılmaz ve Ahmet Şafak, söyledikleri türkülerle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

Binlerce ülkücü konserde coştu

Alanya Ülkü Ocakları'nın düzenlediği konserde sahne alan Atilla Yılmaz ve Ahmet Şafak, söyledikleri türkülerle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

28 Eylül 2017 Perşembe 17:08
Binlerce ülkücü konserde coştu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları tarafından "Sevdamız Alanya, Ülkümüz Güçlü Türkiye" sloganıyla düzenlenen ücretsiz halk konserinde Atilla Yılmaz ve Ahmet Şafak sahne aldı. Alanya Belediye Sarayı arkasında oluşturulan konser alanını dolduran binlerce kişinin karşısına ilk olarak müzik kariyerinde 22 yılı geride bırakan Atilla Yılmaz çıktı. Yılmaz’ın şarkılarına eşlik edip alkışlarla tempo tutarak coşan Alanyalılar, Ahmet Şafak’ın sahne almasıyla zirve yaptı. Ahmet Şafak, son albümü 'Ömürlük Aşk Şerefli Kavga'da yer verdiği şarkılarını konserinde ön plana çıkarırken, 'Vatan Gözlüm', 'Farkımız Olsun', 'Aşk ve Vatan', 'Aranıyor', 'Şafak Türküleri', 'Ben Hâlâ Nöbetlerdeyim', 'Şimdi', 'Adam Gibi', 'Aşk Militanı', 'Yüreğim Yüreğinle' ve 'Yalnız Kurt' gibi birçok parçasını bir kez daha ustalıkla yorumladı.

KATILIM ÜST DÜZEYDEYDİ
Teröristlere yönelik operasyonlar sırasında Mardin'de şehit düşen Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli'nin ailesi için ‘Ay Yıldız Kolye’ şarkısını seslendiren Şafak, duygu dolu anlar yaşattı. İzmir Marşı’na da yer veren Şafak, hayranlarını etkiledi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği konser, gece geç saatlere kadar devam etti. Konsere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Tuğrul Küreşoğlu, 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkü OcaklarıAlanyaKonserAtilla YılmazAhmet Şafak
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