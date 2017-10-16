Bilimi tarihten öğrendiler

FEN Bilimleri dersinde "Basit Makinelerin Çalışma Prensibi"ni öğrenen öğrenciler, Alanya Tersanesi içinde yer alan Selçuklu döneminde kullanılan temsili savaş aletleri ve eşyalarını yerinde inceledi. Bahçeşehirli öğrenciler, Selçuklu zamanında bu tür aletlerin nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığıyla ilgili bilgi alırken, gemi yapımında kullanılan basit makineleri gözlemleme şansı da buldu. Bahçeşehir Koleji Alanya Ortaokul Müdürü Salih Erdemir, "Eğitim öğretimin sadece okulla sınırlı olmadığının bilinci ile öğrencilerimizin görerek ve yaşayarak öğrenmeleri için bundan sonraki tarihlerde bu tarz gezilerimiz devam edecek" dedi.
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