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BİL'den yeni etkinlik

Alanya'da eğitim anlayışına farklı bir soluk kazandıran BİL Okulları, haftasonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen'in de katılımıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirecek

BİL'den yeni etkinlik

Alanya'da eğitim anlayışına farklı bir soluk kazandıran BİL Okulları, haftasonunda Prof. Dr. Üstün Dökmen'in de katılımıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirecek

27 Eylül 2017 Çarşamba 22:42
BİL'den yeni etkinlik
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BİL Okulları Alanya Koleji tarafından hafta sonunda yeni bir etkinlik düzenlenecek. "Yaşam ile Tanışmak" başlıklı bir söyleşinin gerçekleşeceği okulda konuk ünlü akademisyen Prof. Dr. Üstün Dökmen olacak. Kokteyl havasında geçecek etkinlikte öğrenci ve velilerle özel sohbetler gerçekleştirilecek. BİL Okulları Konferans Salonu'nda 30 Eylül Cumartesi günü yapılacak etkinlik saat 15.00'te başlayacak. Ardından 17.30'da davetlilere kokteyl verilecek. BİL Okulları Alanya Kurucusu Erdal Sayi de organizasyon ile ilgili olarak "Çok önemli bir organizasyon, katılımcılar için farklı bir tecrübe olacak" dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 23:40
Anahtar Kelimeler:
BilEtkinlikAlanyaÜstün Dökmen
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