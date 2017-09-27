BİL'den yeni etkinlik

BİL Okulları Alanya Koleji tarafından hafta sonunda yeni bir etkinlik düzenlenecek. "Yaşam ile Tanışmak" başlıklı bir söyleşinin gerçekleşeceği okulda konuk ünlü akademisyen Prof. Dr. Üstün Dökmen olacak. Kokteyl havasında geçecek etkinlikte öğrenci ve velilerle özel sohbetler gerçekleştirilecek. BİL Okulları Konferans Salonu'nda 30 Eylül Cumartesi günü yapılacak etkinlik saat 15.00'te başlayacak. Ardından 17.30'da davetlilere kokteyl verilecek. BİL Okulları Alanya Kurucusu Erdal Sayi de organizasyon ile ilgili olarak "Çok önemli bir organizasyon, katılımcılar için farklı bir tecrübe olacak" dedi.