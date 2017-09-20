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Bil'de ilk zil heyecanı

Eğitim hayatına ilk kez başlayan Alanya Bil Koleji'nde gerçekleştirilen törende veliler, öğretmenler ve öğrenciler ilk günün heyecanını yaşadılar

Bil'de ilk zil heyecanı

Eğitim hayatına ilk kez başlayan Alanya Bil Koleji'nde gerçekleştirilen törende veliler, öğretmenler ve öğrenciler ilk günün heyecanını yaşadılar

20 Eylül 2017 Çarşamba 23:02
Bil'de ilk zil heyecanı
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ALANYA Bil Koleji 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına Oba Mahallesi’ndeki kampüsünde görkemli bir açılışla başladı. Eğitim öğretime bu yıl başlayan Alanya Bil Koleji, veli ve öğrencilerini küçük bir müzik dinletisiyle karşıladı. Okul tören alanında gerçekleştirilen açılışta okul kurucusu Erdal Sayı, öğretmen ve öğrenciler yeni öğretim yılına ilişkin dilek ve temennilerini ileten konuşmalar yaptılar. Törende öğrenci ve velilere seslenen okul kurucusu Erdal Sayı, öncelikli olarak okulun bir inovasyon okulu olduğuna dikkat çekerken eğitimin dünya standartlarında olması gerektiğini belirtti. Sayı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda çağdaş, laik, bilim ve teknolojiyi kullanan özgüveni yüksek, bilgi ve donanımı tam, özgür bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarını da sözlerine ekledi. Okul öğrencilerinin 'Bil Marşı'nı, Müzik Öğretmeni Berna Alicikoğlu eşliğinde tek bir ağızdan söylemesiyle devam eden tören, velilerden büyük beğeni topladı. 7-A sınıfı öğrencisi Petek Karagedik, okul öğrencileri adına yaptığı konuşmada, okulun ikinci yuvaları olduğunu dile getirirken, okulu yükseltmek ve ileri taşımak adına çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.
Güzel bir başlangıca imza atılması, barış, huzur ve başarılı eğitim yılları geçirilmesi adına okulun İngilizce Öğretmeni Hasan Kalecikli ve öğrencilerin güvercin uçurmasından sonra tören sona erdi.

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Alanya Bil KolejiIlk Zil
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