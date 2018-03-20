Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Bil'de duygu sağanağı

Bil Alanya Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencileri, tüm öğretmenleri ile birlikte Çanakkale Zaferi’nin kahraman şehitlerini, zaferin 103'üncü yıldönümünde saygı ve minnetle andılar

Bil'de duygu sağanağı

Bil Alanya Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencileri, tüm öğretmenleri ile birlikte Çanakkale Zaferi’nin kahraman şehitlerini, zaferin 103'üncü yıldönümünde saygı ve minnetle andılar

20 Mart 2018 Salı 23:24
Bil'de duygu sağanağı
banner404

ALANYA'NIN öncü eğitim kurumlarından Bil Alanya Koleji öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenledikleri organizasyonla farklarını konuşturdular. Okuldan yapılan açıklamada, "Aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz, yavrusunu, yavuklusunu, eşini, yaşlı anasını, babasını köyünde bırakıp bir an bile düşünmeden vatan görevine, cepheye koşan, dönmeyi akıllarından bile geçirmeyen, 'Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır' diyen bir liderin, Aziz Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında yedi düvele karşı verdiği amansız mücadeleyle bizlere bugünleri armağan eden aziz şehitlerimizin hatırasına ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Şairin de dediği gibi, 'Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer' duygu ve düşünceleriyle, Bil Alanya Koleji öğrenci ve öğretmenleri olarak 103 yıl önce yaşananları derinden hissederek o günleri ailelerimize anlattık. Aziz şehitlerimize ve Atamıza olan borcumuzu ödemenin tek yolu her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak, dürüstlükten ayrılmamak, çalışmak yine çalışmaktır" dendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
bil duygu sağanağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmutlar’a 2 park birden
Mahmutlar’a 2 park birden
Kleopatra'da balık tutacaklar
Kleopatra'da balık tutacaklar
Barbaros'tan anlamlı etkinlik
Barbaros'tan anlamlı etkinlik

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim