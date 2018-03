Bil'de duygu sağanağı

ALANYA'NIN öncü eğitim kurumlarından Bil Alanya Koleji öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenledikleri organizasyonla farklarını konuşturdular. Okuldan yapılan açıklamada, "Aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz, yavrusunu, yavuklusunu, eşini, yaşlı anasını, babasını köyünde bırakıp bir an bile düşünmeden vatan görevine, cepheye koşan, dönmeyi akıllarından bile geçirmeyen, 'Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır' diyen bir liderin, Aziz Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında yedi düvele karşı verdiği amansız mücadeleyle bizlere bugünleri armağan eden aziz şehitlerimizin hatırasına ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Şairin de dediği gibi, 'Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer' duygu ve düşünceleriyle, Bil Alanya Koleji öğrenci ve öğretmenleri olarak 103 yıl önce yaşananları derinden hissederek o günleri ailelerimize anlattık. Aziz şehitlerimize ve Atamıza olan borcumuzu ödemenin tek yolu her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak, dürüstlükten ayrılmamak, çalışmak yine çalışmaktır" dendi.