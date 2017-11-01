BİL'de 'Cumhuriyet' coşkusu

BİL Alanya Koleji Okul Yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyetin İlanı'nın 94'üncü yıl dönümünü, öğrencilerle birlikte hazırladıkları geniş kapsamlı bir programla kutladı. BİL Alanya Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlamaya tüm okul öğrencileri ve veliler katılım gösterdi. Kutlama, okulun bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı koroyla başladı. Cumhuriyet ile ilgili şarkılar söyleyen öğrenciler, velilerden büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı okulun kurucusu Erdal Sayi ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Özkan yaptı. Sayi konuşmasında cumhuriyet için verilen mücadelenin hiçbir mücadeleyle karşılaştırılamayacağına, özellikle de Türk kadınlarının bu mücadelede verdikleri çabanın yadsınamayacağına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından ise günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan programlar sunuldu. Öğrenciler tarafından oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Bu esnada ise katılımcıların pek çoğu gözyaşlarını tutamadı. Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanıp sahnelenen dans gösterileri de büyük beğeni topladı. Kutlama töreni, sinevizyonda yapılan sunum ve 10. Yıl Marşı'nın hep birlikte söylenmesiyle coşkulu bir şekilde sona erdi.

