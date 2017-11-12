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Bil Alanya Ata'yı andı

BİL Alanya Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yıldönümünü okul bahçesinde ve okul konferans salonunda yapılan etkinliklerle andı

Bil Alanya Ata'yı andı

BİL Alanya Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yıldönümünü okul bahçesinde ve okul konferans salonunda yapılan etkinliklerle andı

12 Kasım 2017 Pazar 21:45
Bil Alanya Ata'yı andı
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OKUL bahçesinde, sabah 09.05’te Atatürk’e  saygı duruşuyla ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan törene öğleden sonra 15.30’da konferans salonunda etkinliklerle devam edildi. Konferans salonunda etkinlikler yine Ata’ya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını okul kurucusu Erdal Sayi gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilkokul öğretmeni Hilal Alpay yaparken, programa ‘Son Yolculuk’ tiyatro oyunuyla devam edildi. Tiyatro oyunuyla Atatürk’ün ölümünün üzüntüsünü tekrar yaşayan izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Programa şiir ve Atatürk’ün yapbozunun oluşturulduğu gösteriyle devam edildi. Okul öğrencilerinin hazırladığı koroda Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.  
Öğrencilerin ve okul velilerinin katıldığı anma programı okul rehber öğretmeni Serap Cihangiroğlu’nun koro eşliğinde söylediği “İzmir’in Kavakları” türküsüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bil Alanya KolejiGazi Mustafa Kemal Atatürk
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