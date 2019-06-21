Bıçakçı’ya kaymak gibi yol

BU yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Kestel Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda 500 metre bisiklet yolu yapılıyor. Kırsal mahallelerin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden kalkınması ve modern hizmetlerden yararlanması için 2014 yılından bu yana yoğun gayret gösteren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sıcak asfalt çalışmasını kırsal mahallelerde de uyguluyor. Bu kapsamda Dim Vadisi’nde bulunan Bıçakçı Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Başkan Yücel, "Vatandaşlarımıza Alanya’nın hangi mahallesinde olursa olsun verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.