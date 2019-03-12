Bıçakçı muhtarı Çay'dan Başkan Yücel'e teşekkür

Alanya Belediyesi’nin yol çalışmaları kapsamında Mahmutseydi Mahallesi Kuruçay Mevkii’nde yol çalışması tamamlanırken, Hıdırilyas ve Yasırali istikametinde imar yolu açma çalışması ise devam ediyor.

Bıçakçı muhtarı Çay'dan Başkan Yücel'e teşekkür
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ALANYA Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında Dinek Mahallesi’nde kaldırım, Gözüküçüklü, Dim Bıçakçı ve Oba Mahallesi’nde yol açma ve betonlama, Okurcalar ve Yasirali’de imar yolu açma çalışması sürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde evlerinin yolu olmayan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yol sorununu çözen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son olarak Bıçakçı Mahallesi’nde Kokarsu ve Yerlice Mevkii ile Oba Mahallesi’nde hasta ve engelli vatandaşların yolunu betonla kaplatarak ulaşımlarını sağladı. Başkan Yücel ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Dim Bıçakçı Mahallesi Muhtarı Murat Çay, “Mahallemizin yol sorunları için başvurduk, kısa sürede yanıt geldi. Hasta, yaşlı ve engelli mahalle sakinlerimiz artık evlerine daha rahat ulaşabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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