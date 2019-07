Beton santrali kırsalı yüceltti

YAKLAŞIK 2 milyon lira tutarındaki yatırımla kırsal mahallelerin yüzünü güldüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, beton ekibinin vatandaşların talepleri doğrultusunda çok yoğun bir tempoyla çalıştığını söyledi. Ekiplerin şu an Dim Vadisi’ndeki Uğurlu Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yücel, bölgede ayrıca taş duvar çalışması da yapıldığını kaydetti. Uğurlu Mahallesi Muhtarı Ahmet Sarı ise mahallede yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan merkez yolun çok dik olmasının hem tehlike yarattığını hem de ulaşımı güçleştirdiğini, konuyu anlattıkları Başkan Yücel'in de ekipleri hemen Uğurlu’ya seferber ettiğini söyledi. Muhtar Sarı, “Sağ olsun, her zaman olduğu gibi anında ekipleri gönderdi. Kendisine ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.