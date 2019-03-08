Berlin'de 'Baba Pirzola' Alanya'da 'Papa Grill'

ITB Turizm Fuarı için Almanya'nın Berlin kentinde bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'da da sık sık eleştiri konusu olan yabancı dilde işyeri isimleriyle ilgili çarpıcı bir örnek sundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Berlin'de Türkçe isimli işyerlerinin fotoğraflarını paylaşan Dim, şu tespitte bulundu:

'BİZ ONLARI ÖRNEK ALMALIYIZ'

"Türkiye’de yabancı dilde marka yaratma yarışı varken, Berlin’de Türklerin sahibi olduğu işletmelerin çoğu Türkçe isimli: Baba Pirzola, Kaplan Restoran, Balkaymak Simit Sarayı, Paydos Cafe, Mola Restoran, Sofram, Tuğra Restoran, Alsancak Simit, Merhaba, Hasır, Ocak Otel vs. Acıdır ama, onlar bizi değil biz onları örnek almalıyız! Berlin’deki vatanperver soydaşlarımızı kutluyorum."