‘Beni Türk organizatörler keşfetti'

TAHRAN doğumlu Dj Hamed, çocuk yaşlarda müziğe ilgi duyduğunu belirtti. Hamed ilk olarak İran’da ev partilerinde Dj’liğe başladığını, üniversiteden sonra Dubai'ye giderek Dj Akademide eğitim aldığını ve ünlü şarkıcıların konserlerinde boy gösterdiğini söyledi. Dubai’deyken Türk organizatörler tarafından keşfedildiğini ve kendisine sunulan teklifle önce Antalya’ya geldiğini anlatan Hamed, “Kemer, Belek ve Side’deki mekanlarda sahne alıp partiler düzenledim. Daha sonra Alanya’ya tatil amaçlı geldim ve buraya hayran kalıp buraya yerleşmeye karar verdim. 3 yıldır da Alanya’da yaşıyorum” dedi. Dj olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Hamed, “Eğer müzik kulağınız varsa, müziğe ilgi duyuyor ve insanları eğlendirmeyi seviyorsanız Dj olabilirsiniz. Deneyim önemli fakat yapacağınız işin eğitimini almak da bir o kadar önemli” diye konuştu. Alanya gece hayatında da başarılı çalışmalara imza atan Hamed, önümüzdeki aylarda Dim Radyo iş birlinde sürpriz projelere de imza atmaya hazırlanıyor.