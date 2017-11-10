'Ben çalışacağım üyelerim kazanacak'

Haber: Alper KUTAY
ALANYA'DA 2005 yılında Şoförler Odası Genel Kurulu'nda Veliddin Taşkıran'ı devirip başkan seçilen Ali Akkaya, 10 Ocak'taki Genel Kurul'da aday olmama kararı alırken, yerine ise daha önce de aday olan Recep Çalış adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Alanyalı taksici Recep Çalış, Şoförler Odası başkan adaylığını açıklayan ilk isim olurken, Şoförler Odası'nda ikinci bir isim henüz adaylığını açıklamadı. Okurcalar ile Demirtaş arasındaki bölgede tüm oda üyelerini ziyaret ederek hem projelerini açıklayan hem de üyelerden destek isteyen Çalış, "Artık değişim zamanı geldi. Hem oda yönetimi değişecek, hem de üyelerimizin kazançları. Üyelerimizin hakkını savunan bir başkan işbaşına geliyor. Ben çalışacağım, üyelerim de kazanacak" dedi.
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