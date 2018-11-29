Belediyeden 11 bin vatandaşa ücretsiz diyetisyen hizmeti

BELEDİYE bünyesinde görev yapan iki uzman diyetisyen tarafından öncelikle diyet tedavisine ihtiyaç duyan şeker, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalığa sahip 11 bin 802 vatandaşa doktor kontrolünden sonra ücretsiz diyetisyenlik hizmeti verildi.

HİZMETLER TOSMUR EK HİZMET BİNASINDA DEVAM EDİYOR

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tosmur Ek Hizmet Binası’nda bulunan Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtulurken, dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden kurtuluyor. Eğitimin ardından danışanlar, Belediye Diyetisyenleri Şule Yavuz Demir ve Merve Kodal tarafından 1 haftalık, 2 haftalık ve 1aylık periyotlar halinde durumlarına göre takip ediliyor.

BAŞKAN YÜCEL; “VATANDAŞLARIMIZI SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYORUZ”

2014 Aralık ayında “Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyet” sloganıyla başlatılan diyetisyenlik hizmetleriyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amaçlarının vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve bunu bir yaşam şekli haline getirmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

“4 YILDA 11 BİN 802 VATANDAŞIMIZA HİZMET VERİLDİ”

Başkan Yücel, “ Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 4 yıl önce başlattığımız diyetisyenlik hizmetlerimiz başarıyla devam ediyor. Bu süreçte geçen yıl 2 bin 400 vatandaşımıza 4 yılda ise başta engelli vatandaşlarımız ve yakınları olmak üzere 11 bin 802 vatandaşımıza sağlıklı beslenme ve diyet konusunda eğitim verdik. Verdiğimiz hizmetlerle dünyanın en büyük sağlık sorunu olan obeziteyle savaşmak istiyoruz.” dedi.

“SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Diyetisyenlik hizmetlerinin yanısıra gebelik ve emzirme eğitimleri, yatağa bağlı obez hastalara evde beslenme eğitimi gibi hizmetleri de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bunlarla birlikte gençlerimizi obeziteden korumak için devlete bağlı anaokullarından liseye kadar tüm okullarımızda öğrencilerimiz için sağlıklı beslenme seminerleri de düzenliyoruz” dedi. Belediye Başkanı Yücel, görsel öğelerle de desteklenen eğitimlerle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

NAİLE ÇETİN; “BİR YILDA AÇ KALMADAN KEYİFLE 20 KİLO VERDİM”

Diyetisyenlik birimine devam eden danışman Naile Çetin, bir yılda aç kalmadan keyifle 20 kilo verdiğini söyledi. “Bu hizmeti başlatan Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve belediye diyetisyenlerine teşekkür ederim” diyen Naile Çetin, şunları kaydetti: “Bir yıl önce geçirdiğim ameliyat sonrası 100 kiloya çıktım. Kolesterolüm yükselmiş ve bel fıtığı olmuştum. Sürekli yürüyerek ve aç kalarak kilo vermeye çalıştım. Kendi imkanlarımla kilo vermeyi başaramadım. Ancak Belediyemizin bizlere sunduğu diyetisyenlik hizmeti ile 1 yıl içinde 20 kiloyu keyifle aç kalmadan sadece doğru beslenerek verdim. Diyet aç kalmak değilmiş meğer bunu öğrendim. Şimdi kilometrelerce yürüyebiliyorum, kolesterolüm düştü, yeni bir hayata başlamış gibiyim.”