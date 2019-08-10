Belediye ücretsiz kesim hizmeti verecek

ALANYA halkının ve ilçede tatillerini geçirecek misafirlerin Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi konusunda gerekli tedbir ve düzenlemeleri alan Alanya Belediyesi, toplam 5 noktada kurban kesim yeri belirledi. Eşgilik Düğün Salonu, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Çıplaklı, Doğu’da Mahmutlar Şantiyesi, Batı’da Payallar Hizmet Noktası’nda kurban kesim hizmeti verilecek.

KAHVALTI VE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLECEK

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından verilecek kesim hizmeti ile vatandaşlar son derece hijyenik ve sağlıklı alanlarda, İslami kurallara uygun olarak her bir kurbanlık için fiş alarak veteriner kontrolünde, uzman kasaplar tarafından kurbanlıklarını kestirebilecekler. Ayrıca kurbanlarını kestirmek için bekleyen vatandaşlara kahvaltı, öğleyin de kavurma ve ayran ikram edilecek.

‘DİNİMİZE VE KENTİMİZE UYGUN DAVRANALIM’

Vatandaşların, belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmelerini sağlık ve çevre açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mübarek Kurban Bayramı dinimiz için çok önemli bir gün. Vatandaşlarımız kurbanlarını, hizmete açtığımız kesim yerlerinde hayvanlara eziyet etmeden, sağlıklı bir ortamda, usta kasaplar eşliğinde ücretsiz olarak kestirebilirler. Çevremizi ve denizlerimizi kirletmeden dinimizin gereklerini yerine getirmek biz Alanyalılara yakışan bir davranıştır. Vatandaşlarımızı verdiğimiz bu hizmetten faydalanmaya davet ediyor ve sokak aralarında kurban kesmemelerini rica ediyoruz. Şimdiden hepimiz için bereketli, huzurlu ve mutlu bir bayram olmasını diliyorum” dedi.

ALANYA BAYRAMDA DA PIRIL PIRIL OLACAK

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı temizlik yapılıyor. Bayram boyunca diğer birimler gibi Temizlik İşleri Müdürlüğünün de tam kadro iş başında olacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem konuklarımıza hem de halkımıza tertemiz bir şehirde bayram yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 424 personel, bayram boyunca da tam zamanlı mesailerine devam ederken, 3’ü çöp taksi olmak üzere 120 araç filosuyla çalışmalarını sürdürecek.