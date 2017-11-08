Belediye ressamları trafoları boyuyor

Haber: Alper KUTAY

AVSALLAR Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgede bulunan en büyük trafo terfi merkezi ve diğer trafo binaları boyandı. Trafo binaları üzerine sanatsal çalışmalar yapan ressamlar, binaları beton görüntülerinden kurtararak çevreye uyumlu hale getirdi. Yapılan sanatsal çalışmalar daha tasarım aşamasında, bölgenin coğrafi, fiziki ve ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak Akdeniz’i de yansıtacak şekilde bölgeye yakışan renklerle boyanıyor. Yine aynı proje kapsamında bölgede devam eden sanatsal çalışmalarla mahalledeki diğer trafo binaları, tuvalet binası, elektrik panoları, üst geçitlerin ayakları da boyanarak renk uyumuyla birlikte kompozisyon tamamlanacak.