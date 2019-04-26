Belediye personeline farkındalık eğitimi 

PERSONELE eğitim boyunca trafikte yayalara, diğer araçlara ve hayvanlara saygının önem ve ihtiyacı anlatıldı. Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya Trafik Eğitim Derneği işbirliğinde, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli araç kullanan personellere Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı personelleri ve uzman polis ekiplerince “Trafikte saygı hayata saygı” konulu eğitim verildi. Verilen eğitimlerle personellerin trafik konusunda bilinci arttırılması hedeflendi. 3 gün boyunca süren eğitimlere toplamda 122 personel katıldı. Eğitimlerin sona ermesinin ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

‘NE SİZE NE DE VATANDAŞLARIMIZA ZARAR GELSİN’

Trafikte eğitimin önemine dikkat çeken Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Trafikte yayaların önceliğini, diğer sürücülere, yayalara, çevreye ve hayvanlara saygının önemini hiçbir zaman unutmamalıyız. Sizler sürekli araç başında olan kardeşlerimiz olarak bu konuda daha hassas davranmalısınız. Biz, ne sizlere ne de vatandaşlarımıza herhangi bir zarar gelmesini asla istemeyiz. Bu anlamda sizlerin dikkatli davranmasını canı gönülden arzu ediyorum. Trafikte saygıyı asla elden bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.