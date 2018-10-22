Belediye'nin hedefi güzellik ve güvenlik

Alanya Belediyesi, ilçe genelindeki kaldırım ve refüjlerde bulunan bordür taşlarının boya ve bakımlarını yapıyor

Belediye'nin hedefi güzellik ve güvenlik
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EKİPLER, şehrin estetiğine uygun olarak kaldırım ve refüjlerdeki bordür taşlarını sürücüler için uyarıcı renk olan sarı ve beyaz renge boyuyor. Kentin daha güzel bir görünüme kavuşturulması için yapılan çalışmalar Cuma Pazarı'nda devam etti. Bordür boyama işleminin yaklaşık bir aydır devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Kaldırım ve refüjlerdeki boyama işleminin tamamlanmasıyla Alanya’nın zaten güzel olan görünümü bir kat daha güzelleşirken, sürücülerimiz için de güvenliği arttırıcı bir çalışma olacaktır" diye konuştu.

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