Belediye düğmeye bastı, çöp yığınları temizleniyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz bütün yaz biriktirdiklerini yüzümüze tükürmüş ve yaşanan çevre kirliliği tüm gerçekliği ile ortaya çıkmıştı. Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile ekranlara taşınan çöplere teslim sahillerde, Alanya Belediyesi temizlik çalışmalarına başladı