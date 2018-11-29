YAĞAN son yağmurlar ve gece boyu esen lodosun ardından deniz, yaz boyu içinde biriktirdiklerini tabir-i caiz ise yüzümüze tükürmüş, yaşanan çevre kirliliği bütün gerçekliği ile açığa çıkmıştı. Alanya’nın dünyaca ünlü sahillerinde yaşanan çöp rezaleti, Alanya’nın amiral gemisi Yeni Alanya ve yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile gündeme gelmişti. Alanya sahillerinin sahne olduğu rezaletin gündeme gelmesinin ardından ise Alanya Belediyesi düğmeye bastı ve sahillerde temizlik çalışmalarına başladı. Alanya Belediyesi Ekipleri, fırtına sonrasında oluşan sahile vuran atıkları temizliyor. Alanya Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, Galip Dere Plajı’nda başlanan temizlik çalışması doğu bölgesi plajlarının temizliği ile son buldu.Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 15:06
Belediye düğmeye bastı, çöp yığınları temizleniyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz bütün yaz biriktirdiklerini yüzümüze tükürmüş ve yaşanan çevre kirliliği tüm gerçekliği ile ortaya çıkmıştı. Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile ekranlara taşınan çöplere teslim sahillerde, Alanya Belediyesi temizlik çalışmalarına başladı