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Belediye'den yeni park inşaatı

Alanya Belediyesi, Fığla Mahallesi’nde yeni bir parkın inşaatına başladı. Başkan Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz” dedi

Belediye'den yeni park inşaatı

Alanya Belediyesi, Fığla Mahallesi’nde yeni bir parkın inşaatına başladı. Başkan Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz” dedi

15 Ekim 2017 Pazar 22:35
Belediye'den yeni park inşaatı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yatırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Fığla Mahallesi’nde Bağcı Caddesi’nde bulunan 2695 Ada’daki park ve Muhtar Evi inşaatına başlandı. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü modern parkta oyun kompleksi, kuleli kaydıraklı oyun grubu, oturma alanları, salıncak, tahterevalli, zıp zıp ve 3 potalı yuvarlak basketbol sahaları yer alıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden bölgedeki çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiFığla MahallesiBaşkan Yücel
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