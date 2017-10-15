Belediye'den yeni park inşaatı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yatırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Fığla Mahallesi’nde Bağcı Caddesi’nde bulunan 2695 Ada’daki park ve Muhtar Evi inşaatına başlandı. Çocuklar için her şeyin düşünüldüğü modern parkta oyun kompleksi, kuleli kaydıraklı oyun grubu, oturma alanları, salıncak, tahterevalli, zıp zıp ve 3 potalı yuvarlak basketbol sahaları yer alıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden bölgedeki çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.