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Belediye 4 bin kişilik aşure dağıttı

Alanya Belediyesi, Muharrem Ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Cuma Pazarı bölgesinde 4 bin kişilik aşure ikram edildi

Alanya 13.09.2019, 14:46 13.09.2019, 14:47
Belediye 4 bin kişilik aşure dağıttı
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AŞURE dağıtım programı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, oda ve dernek başkanları ile vatandaşların katılımı ile Cuma Pazarı’nda gerçekleşti. Yaklaşık 4 bin kişilik aşure ikram ettiklerini ifade eden Başkan Yücel, herkesin Muharrem Ayını kutladı. Yücel, “Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için bizlere görev düşüyor. Alanya Belediyesi olarak karınca kararınca bir etkinlik düzenledik ve Cuma Pazarı'nda herkesle aşımızı paylaştık. Hem onların Muharrem Ayı'nı tebrik ettik hem de aşure ikramında bulunduk. Allah kabul etsin diyorum, periyodik olarak her sene yapıyorduk. Bu sene de bugüne nasip oldu. 4 binin üzerinde arkadaşlarımızla birlikte aşımızı paylaşmanın sevincini yaşadık” dedi.

#Alanya Belediyesi #Muharrem Ayı
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