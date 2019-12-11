Beklenen gün geldi, dualar Şebnem için 

BİR süredir lösemiyle mücadele eden ve geçtiğimiz hafta aranan iliğin bulunduğunu duyuran Alanyalı akademisyen Şebnem Köseoğlu’nun ilik nakli bugün gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde donörden toplanan ilik, saat 18.00’de düzenlenecek operasyonla Köseoğlu’na nakledilecek. İkinci hayatına bir gün kaldığını belirten Köseoğlu, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “- 1 'deyiz bugün. Ayyy tv programlarındaki gibi heyecanlı efektler çalıyor beynimde. Yarın (bugün) ilik nakli oluyorum ben... Sanki başka birinden bahsediyoruz. Yani bu kadar ciddi bir şey benim başıma gelmiş olamaz diyorum hala. Valla ya sadece filmlerde falan olan şey başıma geldi. Hatta üstelik yarın gerçek oluyor!! İkinci hayatıma başlıyorum. Benimle gün sayan, dualar eden, yarın için enerji grupları oluşturan, hali hazırdaki gruplarında çalışmalarına ekleyen herkesten Allah razı olsun. Eksik etmeyin gücünüzü, desteğinizi üzerimden. Yarın akşam üzeri 6 gibi olacakmış nakil. Sabah canım donörümden toplanacak ve kuryeyle bana gelecekmiş. Ben hikayelerden, Instagram @maskelisebnem hesabımdan falan duyururum, bolca duanızı bekliyorum. Hatta siz şimdiden başlasanız mı?”