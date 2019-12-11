Beklenen gün geldi, dualar Şebnem için
Lösemi hastası Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademisyeni Şebnem Köseoğlu, bugün ilik nakli olacak. Köseoğlu kendisine destek veren herkse teşekkür ederek dualarını beklediğini söyledi
BİR süredir lösemiyle mücadele eden ve geçtiğimiz hafta aranan iliğin bulunduğunu duyuran Alanyalı akademisyen Şebnem Köseoğlu’nun ilik nakli bugün gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde donörden toplanan ilik, saat 18.00’de düzenlenecek operasyonla Köseoğlu’na nakledilecek. İkinci hayatına bir gün kaldığını belirten Köseoğlu, dün gece sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “- 1 'deyiz bugün. Ayyy tv programlarındaki gibi heyecanlı efektler çalıyor beynimde. Yarın (bugün) ilik nakli oluyorum ben... Sanki başka birinden bahsediyoruz. Yani bu kadar ciddi bir şey benim başıma gelmiş olamaz diyorum hala. Valla ya sadece filmlerde falan olan şey başıma geldi. Hatta üstelik yarın gerçek oluyor!! İkinci hayatıma başlıyorum. Benimle gün sayan, dualar eden, yarın için enerji grupları oluşturan, hali hazırdaki gruplarında çalışmalarına ekleyen herkesten Allah razı olsun. Eksik etmeyin gücünüzü, desteğinizi üzerimden. Yarın akşam üzeri 6 gibi olacakmış nakil. Sabah canım donörümden toplanacak ve kuryeyle bana gelecekmiş. Ben hikayelerden, Instagram @maskelisebnem hesabımdan falan duyururum, bolca duanızı bekliyorum. Hatta siz şimdiden başlasanız mı?”
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|06:28
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9