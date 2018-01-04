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Bekir Akış Dim TV'ye konuk oldu

Alanya Pazarcılar Odası’nın 11 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen seçimleri öncesi başkan adayı olan eski başkan Bekir Akış, Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu oldu

Bekir Akış Dim TV'ye konuk oldu

Alanya Pazarcılar Odası’nın 11 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen seçimleri öncesi başkan adayı olan eski başkan Bekir Akış, Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde canlı yayın konuğu oldu

04 Ocak 2018 Perşembe 19:56
Bekir Akış Dim TV'ye konuk oldu
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ALPER Kutay'ın sorularını Dim TV'de (dimtv.tv) yanıtlayan, seçim çalışmalarından ve projelerinden bahseden Akış "Odada bıraktığımızda 750 üye vardı. Şu anda bin 150 üye var, pazarcı sayısı artmış. Biz esnaf arkadaşları koruyacağız, onlara sahip çıkacağız. Alanya’nın nüfusu belli. 30 bin esnaf kapasitesi var ve kışın Alanya bunu kaldırmaz. Pazarcılık, Osmanlı döneminden kalan kutsal bir meslektir. Herkes evde uyurken biz pazar kurarız. Biz Alanya’da 'Pazarcılığı kimse yapmasın' demiyoruz. Ama takip gelsin, kapılar kapansın, denetim başlasın. Mevcut bin 150 üyeyi koruyacağız ve yeni üye almayacağız" dedi.

'HASAN YİĞİT'İ KISKANMIYORUM'

Ben Hasan Yiğit’i kıskanmıyorum ve esnaflara da bunu duyurdum. Kapalı Salı Pazarı'nı Alanya Belediyesi yapıyor ve çalışan pazarcı arkadaşları da oraya yerleştirecek. Alanya’da böyle bir proje gerçekleşecekse ben bu projenin altında otopark olmasını isterdim. Otopark olsaydı değeri artacaktı. Şimdi Cuma pazarına güzel bir pazar yeri yapılacak. Alta çift kat otopark inecek, bu yüzden de Adem Murat Yücel’e ayrıca teşekkür ederim. Hem halkımıza, hem de bölgemize katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Pazar yerini güzelleştirerek, tuvaletlerini temiz ve hijyenik tutarak kaliteyi arttıracağız. Sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla anlaşıp üyelerimize güzel bir hizmet sağlayacağız. Pazara ve pazarcı esnafına 24 kişilik yönetim kurulumuzla gerek yerelde, gerek ulusalda gereken bütün hizmetleri vereceğiz" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 04.01.2018 20:39
Anahtar Kelimeler:
Alanya Pazarcılar OdasıBaşkan Adayı
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