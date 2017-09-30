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Bedesten'de moda rüzgarı

Anadolu medeniyetlerinden ilham aldığı tasarımlarıyla beğeni toplayan ünlü modacı Vural Gökçaylı, tarihi Bedesten Çarşısı'nda görkemli bir defileye imza attı. İstanbul ve Ankara'dan jet sosyetenin akın ettiği defilenin onur konuğu ise ünlü işadamı Rahmi Koç oldu

Bedesten'de moda rüzgarı

Anadolu medeniyetlerinden ilham aldığı tasarımlarıyla beğeni toplayan ünlü modacı Vural Gökçaylı, tarihi Bedesten Çarşısı'nda görkemli bir defileye imza attı. İstanbul ve Ankara'dan jet sosyetenin akın ettiği defilenin onur konuğu ise ünlü işadamı Rahmi Koç oldu

30 Eylül 2017 Cumartesi 22:44
Bedesten'de moda rüzgarı
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ALANYA Kalesi'ndeki tarihi Bedesten Çarşısı, bu akşam çok özel bir defileye ev sahipliği yaptı. Ünlü mankenlerin boy gösterdiği defilede ünlü modaVural Gökçaylı'nın tasarımları sergilendi. Alanya, İstanbul ve Ankara cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin akın ettiği görkemli organizasyon, tarihi Süleymaniye Camii'nin yanında yapılan kokteylle başladı. Dev organizasyonun onur konuğu ise Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç oldu. Beyefendiliği ve samimi duruşu ile beğeni toplayan Rahmi Koç, kendisine ilgi gösterenlerle yakından ilgilendi. Koç, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den Alanya Kalesi, Bedesten Çarşısı ve Süleymaniye Camii hakkında bilgi almayı ihmal etmedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Ünlü modacı Vural Gökçaylı, defilede 50 çalışmasını sergiledi. Bu eserlerden 3 tanesi de muz lifinden özel olarak tasarlandı. Dünyada ilk kez muz lifinden üretilen tasarımların sergilendiği defilede, mankenler de güzellikleyle göz kamaştırdı. Bugüne kadar Miami, Brüksel, Davos ve Münih başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde koleksiyonları sergilenen Gökçaylı, Alanya'da düzenlediği bu defile ile görkemli bir organizasyona daha imza atmış oldu.

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BedestenModaVural GökçaylıBedesten ÇarşısıAlanya Kalesi
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