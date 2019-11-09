BBP Eğitim ve İstişare toplantısı Alanya'da başladı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Eğitim ve İstişare Toplantısı Alanya'da yer alan Hedef Resort Otel'de başladı. Genel Başkan Mustafa Destici'nin kürsüye çıkıp konuşma yaptığı toplantıda gündemdeki konular ele alındı. Kurmayların eksiksiz katılım sağladığı toplantının 3 gün süreceği öğrenildi.