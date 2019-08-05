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Son Dakika

Bayramlık otobüs biletleri tükendi! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..Çıplaklı’da umutlar son haftaya kaldı, Ek seferler daha şimdiden dolmaya başladı, Dimçayı’ndaki ailelerin geçimini sağlıyor Hepsi ve daha fazlası Dim Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!

Alanya 04.08.2019, 16:49 04.08.2019, 17:57 Melike Temir
Bayramlık otobüs biletleri tükendi! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de
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ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

ALANYA'DA NEM ORANI DÜŞECEK

KURBAN SATIŞINDA TAT YOK

BAYRAMLIK OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ

TURİSTLERİN ÇAMUR BANYOSU KEYFİ

ALANYA’NIN HEDEFİ 50 MİLYON AVOKADO

BÜTÇELER KURBANLIKLARA AYRILDI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

#dim tv #Dim TV Hafta Sonu Ana Haber #CEREN ŞAHİN
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