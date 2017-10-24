Batı Alanya'da iki dev proje tamamlandı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi’nin Okurcalar ve Avsallar Mahallesi için yapımına başladığı peyzaj ve rekreasyon alanı projesi çalışması tamamlandı. Avsallar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik, Okurcalar’da ise 9 bin 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni rekreasyon ve yürüyüş alanında peyzaj çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Batı bölgesi Avsallar Mahallesi’nde Rubi Otel’den başlayıp Özkaymak Otel’e kadar devam eden D-400 Karayolu üzerinde 21 bin 215 metrekarelik alan ile Okurcalar Mahallesi turistik çarşısında toplam 9 bin 384 metrekarelik alanda yeni düzenlemeler ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu iki alanda rekreasyon ve yürüyüş yolu projesini uyguladık. Proje kapsamında mevcut bankamatikler daha kullanışlı ve kent estetiğine uygun hale getirildi. Mevcut altgeçitler de daha güvenli ve kullanışlı olarak hizmete sunuldu. Proje ile hem vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları kazandırdık, hem de bölge turizmine yeni projelerle canlılık katıyoruz" dedi.