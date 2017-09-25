Başsavcı Yasin Emre soruları yanıtladı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve AGC yönetim kurulu üyelerinin konuğu olan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AGC Center'daki buluşmaya, Alanya'da bulunan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca da katıldı.

Alanya Adliyesi’nin işlem hacmi olarak Türkiye’deki en yoğun adliyeler arasında olduğunu söyleyen Emre, yapımı süren Alanya Adliyesi ek binası ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Emre "Büyükşehir belediyesi olan bir ilde adliye 27 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Alanya Adliyesi ise, yeni yapılacak olan ek bina ve hemen yanında edindiğimiz iki dönümlük alan üzerine yapılması planlanan İcra Müdürlüğü binası ile toplam 37 bin metrekare alanda hizmet verecek. Hali hazırda Alanya'da üç icra dairemiz var ancak her icra dairemizdeki işlem hacmi çok sayıda ilden üç kat daha fazla. Diğer icra dairelerine göre üç kat daha fazla işlem yapan Alanya icra dairelerini de yeni bir binaya kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ALANYA MEDYASI ÇOK GÜÇLÜ'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim'den Alanya medyasına ilişkin bilgiler de alan Başsavcı Emre "Alanya medyasının, ülkemizdeki bir çok il medyasından çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. İleriki zamanlarda Alanya medya mensupları ile daha koordineli çalışacağımıza eminim" dedi.