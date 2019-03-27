Başsavcı Emre öğrencilerle buluştu

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri Hukuk ve Adalet dersinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte görebilmek adına Adliye Sarayı'na ziyarette bulundular. Öğrencilere kucak açan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre adalet ve hukuk sistemine yönelik soruları cevapladı

Başsavcı Emre öğrencilerle buluştu
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EZBERCİ eğitim sisteminin aksine teorik bilgileri pratik deneyimler eşliğinde yoğuran Barbaros Azakoğlu Ortaokulu, öğrencileriyle bu kez de Adalet Sarayı’ndaydı. Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Taşpınar önderliğinde Hukuk ve Adalet dersinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte görebilmek adına Adliye Saray’ına gelen öğrenciler mahkeme salonlarını gezdiler ve işlevini öğrendiler. Öğrenciler teorik bilgileri yerinde görerek pratik deneyimler ile pekiştirirken Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’ye de ziyarette bulundular. Adalet ve hukuk sistemine ilişkin sorularını bizzat Emre’ye sorma fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

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