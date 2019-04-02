Başsavcı Emre'den tebrik

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Duman, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ettiler

Başsavcı Emre'den tebrik
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ANTALYA İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Duman, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ettiler. Çakmaklı, Avcı ve Duman, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklere Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi davet ettiler. Alanya’da polis teşkilatının yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği ziyarette Başsavcı Emre, başarılı çalışmalarından dolayı Çakmaklı, Avcı ve Duman nezdinde tüm emniyet personelini tebrik etti. 
 

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