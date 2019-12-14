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Başpehlivanın antrenörü Alanya’yı düşman ilan etti, Alanyalı taraftarlardan tepki yağdı

Başpehlivan Ali Gürbüz’ün antrenörü Hikmet Tuğsuz'un sosyal medya paylaşımı Alanyalı taraftarları kızdırdı

Alanya 14.12.2019, 16:22
Başpehlivanın antrenörü Alanya’yı düşman ilan etti, Alanyalı taraftarlardan tepki yağdı
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SOSYAL medya üzerinden yaptığı 'Ne Yunanistan ne Bulgaria; tek düşman var Alanya' paylaşımıyla Alanyasporlu taraftarları kızdıran Başpehlivan Ali Gürbüz’ün antrenörü Hikmet Tuğsuz'a tepki yağdı. 
‘BİR YAPTIRIMI OLMALI’ 
Alanyaspor taraftar grubu Şimşekler, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu paylaşımının bir yaptırımı olacağından hiç şüphemizin olmadığının bilinmesini isteriz” dedi.  
‘KULÜPLER DEVREYE GİRMELİ’ 
Grup Kale Arkası temsilcilerinden Arif Çakmak ise, “Tribünlerin içinde ve dışında yaşanılan bu tür olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu hareketler aynı şehrin iki takımının güzide taraftarlarına yakışmıyor. Bu olaylara kulüpler bazında müdahil olunarak ortamın sakinleştirilmesi gerekir” dedi. 
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya üzerinden Alanyalı taraftarların yaptığı bazı yorumlar ise şöyle: 
İrfan Kertili adlı kullanıcı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i etiketlediği paylaşımında, “Ali Gürbüz, Gökbel’e alınmasın bu yıl. Artık bu saatten sonra Ali Gürbüz’ü desteklemem” dedi. 
Ümit Can: 
Türk olmadığı buradan bellidir. Bu bayrağın altında böyle bir antrenör olmaz, gereken yapılsın.
Cemal Arıkan: 
Gidip o zaman Yunanistan’da yaşa Hikmet Tuğsuz, ne talihsiz açıklaması. Bilerek yapılmış bir açıklama.
Yılmaz Yaman:
 Hikmet Tuğsuz’da kim? Kendi adına konuş, bütün Antalya adına değil. Antalya Alanya aynı şehir aynı takım. Alanya Antalya düşmanlığı yapmayın. Biz  Alanya-Antalya’yız. Adana ve Adanademirspor değiliz.


 

#başpehlivan #antrenör #Alanya #Alanyalı taraftar #ALİ GÜRBÜZ #hikmet tuğsuz #Alanya Haber
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