Başkan Yücel'in acı günü

Avukat Hakan Sönmez’in babası, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eniştesi Mehmet Sönmez hayatını kaybetti

Başkan Yücel'in acı günü
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ALANYA’NIN Kestel Mahallesi’nden Hasan, Hakan ve Serkan Sönmez’in babaları, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eniştesi Mehmet Sönmez yaşamını yitirdi. Söznmez’in cenazesi saat 11.00'de Kestel Mahallesi’ndeki evinden alınarak Yangılı Mezarlığı’na defnedildi. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:59
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