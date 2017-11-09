Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
160.210
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0895
EURO
4.5015
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Başkan Yücel’e teşekkür ziyareti

Altın Kepçe Aşçılar Derneği yönetim kurulu, Dernek Başkanı Fatih Saray başkanlığında, 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’na desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ziyaretinde bulundu

Başkan Yücel’e teşekkür ziyareti

Altın Kepçe Aşçılar Derneği yönetim kurulu, Dernek Başkanı Fatih Saray başkanlığında, 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’na desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ziyaretinde bulundu

09 Kasım 2017 Perşembe 23:46
Başkan Yücel’e teşekkür ziyareti
banner404

DERNEK Başkanı Saray, Başkan Yücel’e teşekkür belgesi takdim ederek, derneğin simgesi olarak bir de altın kepçe hediye etti. Başkan Yücel, yemek yarışmasının çok başarılı geçtiğine dikkat çekerek, Mutfak Mirası Alanya Projesi’nin korunması ve gastronomi turizminin Alanya’da geliştirilmesi için daha çok çalışacaklarını söyledi.
‘ALANYA’NIN HER ŞEYE İHTİYACI VAR’
Alanya’nın bir dünya şehri olduğunu söyleyen Başkan Yücel “Şehrimizin her şeye ihtiyacı var. Turizme, tarıma, tanıtıma, sosyal ve kültürel etkinliklere, her şeye ihtiyacı var. Çünkü burası bir dünya şehri.  STK’lar da, yerel yönetimler de, şehirdeki idareciler de, vatandaş da, herkes elini taşın altına koymalı. Bütünleştirici olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Belediyemizle birlikte Altın Kepçe Aşçılar Derneği de 6. Yemek Yarışması’nda büyük çaba sarf ederek başarılı bir organizasyon sergiledi” şeklinde konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Altın Kepçe Aşçılar DerneğiDernek Başkanı Fatih SarayBelediye Başkanı Adem Murat Yücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Günleri sürüyor
Sağlık Günleri sürüyor
Alanyalı halkı teleferikten memnun
Alanyalı halkı teleferikten memnun
Kent Konseyi'nden '10 Kasım' daveti
Kent Konseyi'nden '10 Kasım' daveti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim