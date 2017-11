Başkan Yücel’e teşekkür ziyareti

DERNEK Başkanı Saray, Başkan Yücel’e teşekkür belgesi takdim ederek, derneğin simgesi olarak bir de altın kepçe hediye etti. Başkan Yücel, yemek yarışmasının çok başarılı geçtiğine dikkat çekerek, Mutfak Mirası Alanya Projesi’nin korunması ve gastronomi turizminin Alanya’da geliştirilmesi için daha çok çalışacaklarını söyledi.

‘ALANYA’NIN HER ŞEYE İHTİYACI VAR’

Alanya’nın bir dünya şehri olduğunu söyleyen Başkan Yücel “Şehrimizin her şeye ihtiyacı var. Turizme, tarıma, tanıtıma, sosyal ve kültürel etkinliklere, her şeye ihtiyacı var. Çünkü burası bir dünya şehri. STK’lar da, yerel yönetimler de, şehirdeki idareciler de, vatandaş da, herkes elini taşın altına koymalı. Bütünleştirici olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Belediyemizle birlikte Altın Kepçe Aşçılar Derneği de 6. Yemek Yarışması’nda büyük çaba sarf ederek başarılı bir organizasyon sergiledi” şeklinde konuştu.