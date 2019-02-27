Başkan Yücel'e muhtarlardan tam destek

ALPER KUTAY

BIÇAKÇI Muhtarı Murat Çay ile aynı zamanda dünürü olan Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı, özel araçlarını Adem Murat Yücel’in fotoğrafları ve sloganlarının yer aldığı özel kaplama yaptırdı. Bıçakçı Muhtarı Murat Çay, “Biz en büyük hizmeti Adem Başkan’dan aldık. Allah razı olsun, mahallemizde hiçbir eksik kalmadı. Başta Adem Başkan olmak üzere tüm başkan yardımcılarına, birim amirlerine, belediye çavuşlarına ve personeline mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 11:09