Başkan Yücel'e muhtarlardan tam destek

Yerel seçimlere geri sayım sürerken, başkan adaylarına destek veren muhtarlar tercihlerini açıkça göstermeye başladı. Dim Vadisi’ndeki iki mahallenin muhtarı da seçimde Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i destekleme kararı aldı.

Başkan Yücel'e muhtarlardan tam destek
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ALPER KUTAY

BIÇAKÇI Muhtarı Murat Çay ile aynı zamanda dünürü olan Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı, özel araçlarını Adem Murat Yücel’in fotoğrafları ve sloganlarının yer aldığı özel kaplama yaptırdı. Bıçakçı Muhtarı Murat Çay, “Biz en büyük hizmeti Adem Başkan’dan aldık. Allah razı olsun, mahallemizde hiçbir eksik kalmadı. Başta Adem Başkan olmak üzere tüm başkan yardımcılarına, birim amirlerine, belediye çavuşlarına ve personeline mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 11:09
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