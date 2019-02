Başkan Yücel'e Kestel'de yoğun ilgi

KESTELLİ Başkan Yücel’e merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı bulurken, Başkan Yücel istek ve talepleri tek tek not aldırdı. Görüş ve taleplerini doğrudan Yücel’e iletme fırsatı bulan mahalle sakinleri, hizmetlerinden ötürü Başkan Yücel’e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN YÜCEL “BİRBİRİMİZİ YİNE EN İYİ BİZLER ANLARIZ”

Sözlerine Kestel Mahallesi’nin ne kadar değerli olduğunu dile getirerek başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Doğup büyüdüğüm, gençlik yıllarımın geçtiği, siyasete atıldığım, sizlerin teveccühleriyle 10 yıl hizmet ettiğim Kestel, benim için özel ve nadide bir mahalledir. Biz sizlerle aynı havayı soluduk, aynı yörenin, aynı kültürün insanlarıyız. Birbirimizi yine en iyi bizler anlarız.” dedi. İsa Küçülmez Caddesi’ni prestij caddesi olarak düzenlediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Kaldırımıyla, parkesiyle, ağaçlandırması, peyzajıyla, bisiklet yolu ile Avrupa standartlarında Kestel’in çehresini değiştiren bir düzenleme yaptık. 1700 metre uzunluğundaki prestij caddesi Kestel’in hem ticaret, hem de sosyal hayatının gelişmesine katkı sağladı. Ünlü markalar bu caddede işyeri açmaya başladı. İnşallah bisiklet yolunu tüm mahallelerimizde yaygınlaştıracağız.” dedi.

“KESTEL DEĞERİNE DEĞER KATACAK”

Yaylalı halkına çok amaçlı salon müjdesi ile sözlerine devam eden Başkan Yücel, “Yaylalı mahallemize de çok amaçlı salon ve muhtar evi kazandırıyoruz. İnşaatı tamamlandı, inşallah kısa süre sonra hizmete açacağız. 300 kişiye aynı anda hizmet edebilecek çok amaçlı salonumuzda vatandaşlarımız düğün, cenaze, toplantı gibi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Çocuklar için oyun gruplarının yer alacağı 3 bin m2’lik alanda yetişkinler için de kamelyalı dinlenme yerleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi. Başkan Yücel, “20 hektarlık bir alana yapılacak olan Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi’nin planlamalarını tamamladık, mülkiyet sorunlarını çözdük. En az 50 yıl hizmet verecek şekilde planlanan Akdeniz Sanayi Sitesi’nin yapımına başlandı. Şuan şehrin merkezinde kaldığı için işlevselliğini kaybeden Sanayi’nin Kestel’e taşınması ile Kestel’in cazibesi artacak, Kestel değerine değer katacaktır.” dedi.

EĞİTİMİN MERKEZİ KESTEL

Eğitime büyük önem veren Başkan Yücel, “Alanya’nın yükselen değeri olan Kestel aynı zamanda eğitimin de merkezi konumunda. Üniversitemiz, fakültelerimiz, meslek yüksek okulumuzun Kestel ve Yaylalı bölgesinde bulunması bölge için çok büyük bir imkandır, fırsattır. Biz, hem devlet hem de vakıf üniversitelerimize gereken her türlü desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. 6 milyon TL’lik yatırımla ve hayırseverlerin destekleri ile inşa ettiğimiz Kestel Akdeniz Anadolu Lisesi’nin bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman dediğim gibi eğitim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir.” dedi.

“YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ TOROSLARDA DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Başkan Yücel, “14 yıl önce başlattığımız Gökbel Yaylası Yağlı Güreş Festivalimiz ile hem Kestel hem de Gökbel’in adını tüm Türkiye’ye duyurduk. Gökbel Güreş Festivali artık Kırkpınar ve Elmalı’dan sonra en büyük güreş organizasyonudur. Gökbel ve çevresindeki yaylalara vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde ulaşmasını sağladık. Gökbel; camisi, ulaşım kolaylığı ve imkanları ile yaylaların yaylasıdır. Aynı zamanda Çayarasına 500 kişilik cami ve çarşı kazandırıyoruz. İnşaatı tamamlandı. İnşallah gelecek dönem Gökbel’de yaşayan vatandaşlarımızın da istifade edeceği çarşımızı sosyal alanları ile hizmete açacağız. Yörük kültürünü Toroslarda devam ettireceğiz.” dedi.

