Başkan Yücel'den 'Muhtarlar Buluşması'

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçedeki 102 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, mahallelerin ihtiyaçlarının doğru analizi ve çözümlerin üretimi noktasında muhtarların büyük rol üstlendiğini ifade etti. 31 Mart Seçimlerinde 51 mahalle muhtarının değiştiğini, 51'inin ise görevlerine devam ettiğini belirten Başkan Yücel, "Mazbatamızı aldıktan sonra meclisimizi topladık, komisyonlarımızı belirledik. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni seçilen ve görevine devam eden arkadaşlarımız var herkese görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerin de bizim kadar bu şehre, bu memlekete hizmet borcu var. 5 yıllık planımızı hep birlikte çıkartıp, bu hedefe ulaşmak için çalışacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 17:14