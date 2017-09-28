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Başkan Yücel: Triatlonu Alanya'da gerçekleştireceğiz

Encümen toplantısının ardından konuşan Başkan Adem Murat Yücel, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle triatlonu Alanya'da gerçekleştireceğiz" dedi

Başkan Yücel: Triatlonu Alanya'da gerçekleştireceğiz

Encümen toplantısının ardından konuşan Başkan Adem Murat Yücel, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle triatlonu Alanya'da gerçekleştireceğiz" dedi

28 Eylül 2017 Perşembe 12:54
Başkan Yücel: Triatlonu Alanya'da gerçekleştireceğiz
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HAFTALIK olağan encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda çeşitli gerekçelerle Türkiye Triatlon Federasyonu'nca iptal edilen Alanya yarışlarının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle tekrar Alanya'ya kazandırıldığını ifade eden Yücel, "Sokakta bir çok spekülasyona neden olan triatlon organizasyonuyla ilgili gelişmeler yaşandı. İptal süreci yaşandı ama bakanımız bu durumun yaşanmasının hemen ardından devreye girdi ve yarışı Alanya'da yapabilmemiz için gerekli adımları attı. Biz de bu doğrultuda 30 Eylül Cumartesi günü sabah 08.00'de Galipdere Plajı'nda startı vereceğiz öğleden sonra da ödül töreni yapacağız" dedi.
'ALANYA LİFİ DÜNYAYA AÇILACAK'
Tarihi Alanya Kalesi ve Bedesten'de Alanya'nın kültürel varlıklarını korumak adına Vural Gökçaylı'nın patenti Alanya'da olan Muz Lifi Projesi'nin tanıtımı ve tekstilde alternatife dönüşebilmesi için düzenleyeceği defilenin de büyük ses getireceğini ifade eden Yücel, "Kendisine teşekkür ederiz bu organizasyon için. Sayılı konuğun katılacağı etkinlik ulusal basın tarafından da yakından takip edilecek. Bu sayede Alanya'nın tanıtımının yanısıra projemizi de dünyay duyurma fırsatı bulacağız. Çok ses getireceğine inandığımız bir organizasyon" diye konuştu.
'GÖÇ İDARESİ JANDARMANIN ORAYA GİDECEK'
Yücel son olarak Göç İdaresi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Göç İdaresi jandarmanın olduğu yere bizim imar çalışmamız sonrası taşınacak. En kısa sürede bunu da tamamlamayı hedefliyoruz. Göç İdaresi binası olması için izin vereceğiz. Benim burada bir teklifim var, şu anda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün de bir yer arayışı var. Benim talebim her iki kurumu da o araziye toplamak. Çünkü Alanyamız 79 milletten 17 bin yabancının yaşadığı bir yer. Şu anki yeri Alanya'ya yakışmayan bir yer. Sayın valimizin de desteğiyle Göç İdaresi burada hizmet verecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TriatlonAlanyaAdem Murat YücelMevlüt Çavuşoğlu
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