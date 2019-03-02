Başkan Yücel projelerini tanıtıyor!

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, 2019-2024 yılları arasını kapsayan dev projeleriyle halkın karşısına çıktı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Başkan Yücel’in proje tanıtım toplantısına MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra belediye meclis üyesi adayları ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Başkan Yücel hem 2014-2019 yılları arası hayata geçirdiği projeleri anlattı, hem de önümüzdeki dönem yapılacak yüzlerce yeni projesini coşkulu kalabalığa ve Alanya'ya tanıttı.

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Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 15:40