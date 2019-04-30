Başkan Yücel muhtarları dinledi

TOPLANTIYA Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir de katıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, daha önce Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel tarafından organize edilen kahvaltıda, muhtarlara meclis sürecinin tamamlanmasının ardından tanışma ve planlama için toplantı yapacağının sözünü vermişti. Başkan Yücel bu sözünü yerine getirerek bugün 102 mahalle muhtarıyla Tosmur Mahallesi’ndeki Diamond Hill Resort Otel’de bir araya geldi.

‘EL ELE VERİP BİRLİKTE ÇALIŞALIM’

Otelin ortağı olan Tosmur Belediyesi eski başkanı Musa Özdemir ve İbrahim Özdemir’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yücel, "Samimi bir şekilde sizlerle çalışmak istiyorum, çalışacağımıza da inanıyorum. Bugün de sizlerle bir kaynaşma ve tanışma olsun istedim. Bir planlama yapalım, ilerleyen zamanda da 5 yıllık stratejik planlarımızı bugün belirleyelim” dedi. Öte yandan başta Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top olmak üzere çok sayıda muhtar, mahallelerindeki sorunları içeren dosyaları Başkan Yücel’e iletti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 18:20